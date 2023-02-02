الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مخدرات ديلفري.. مباحث الآداب تسقط ديلر منشطات محظورة بالإسكندرية

متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك"، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط، وأمكن ضبطه، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (2 هاتف محمول "محمل عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه" - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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