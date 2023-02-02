«الجد الفرفوش».. سبعيني ينشر البهجة برقصات غريبة في معرض الكتاب

أثار رجل سبعيني اهتمام زوَار معرض القاهرة الدولي للكتاب، برقصات غريبة وسط الجماهير، والتف العشرات حوله مستمتعين بخفة ظله وحركاته.

وشاركت الكثير من الفتيات؛ "الجد الفرفوش" في رقصاته، وسط أجواء مبهجة نشرها الرجل بين الزوار.

يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه الآلاف على المعرض في يومه الثامن؛ منذ فتح أبوابه صباح اليوم، وسط اعتدال للأحوال الجوية بعد موجة التقلبات التي شهدتها معظم أنحاء البلاد أمس؛ متأثرة بمنخفض جوي تتعرض له مصر.

وتجاوز عدد زوار معرض القاهرة للكتاب حاجز المليون ونصف المليون زائر في ثمانية أيام، وسط توقعات بتحقيق أرقام كبيرة في أيامه الأخيرة.