الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. صنّاع حكاية «روليت» في ضيافة منى الشاذلي على «cbc»

صنّاع حكاية روليت
صنّاع حكاية روليت

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غد الجمعة، من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المُذاع على قناة cbc، صنّاع حكاية "روليت" التي أذيعت ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" على قناة cbc.

وخلال اللقاء يتحدث الفنان نضال الشافعي حول التجربة وكيف كان تعاونه في حكاية "روليت" مع نجلاء بدر أشبه بمباراة في التمثيل، وأن التجربة كانت أشبه بتجارب المسرح، كما أنها تصلح للمعالجة كفيلم سينمائي.

من جانبها، تتحدث الفنانة نجلاء بدر عن استعدادها للدور، وكيف أرادت أن تلعب دور الممثلة بشكل طبيعي وإنساني بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد، إذ لم تعمل على رسم شخصية شيرين زاهر بشكل خاص وأنها تركت نفسها للدور.

أما المخرج معتز حسام، يشير إلى تجربة تقديم الحكاية في خمس حلقات فقط، وكيف جعل الموضوع أشبه بالفيلم السينمائي الطويل أكثر من كونه مسلسل. 

وتتحدث المتجة مها سليم أيضا عن التجربة بشكل عام، وكيف أن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" مختلفة تماما عن بعضها البعض من حيث الأفكار والأبطال وطريقة تناول الأحداث، وهو ما ساهم في نجاح الحكايات بشكل كبير.

وفي سياق آخر، تستضيف منى الشاذلي الدكتور محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام، والدكتورة نجلاء عرفة مدير مساعد برنامج الصحة لمنظمة اليونيسيف، ليتحدثا عن مبادرة مواجهة مرض تقزم الأطفال ومكافحة الجوع وسوء التغذية التي تبناها بنك الطعام خلال الفترة الأخيرة، متحدثين تفصيليا عن خطة المبادرة وكيفية التعامل معها سواء على مستوى المكافحة أو التوعية.

حكاية روليت روليت منى الشاذلي سي بي سي معكم منى الشاذلي

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