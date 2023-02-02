الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: ربط نتيجة الطالب بالمصروفات يُعرض أصحاب المدارس للمساءلة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول داخل المدارس ليس مرتبطا بسداد المصروفات الدراسية، وطالب الوزير أولياء الأمور بتقديم شكاوى فيمن يخالف ذلك. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، قائلا: "اللي مش هيسمع الكلام هيتحول للمساءلة القانونية".

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه تم تدريب الموجهين والمعلمين على صياغة المفردات الاختبارية ومن ثم تم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى وفق المواصفات الفنية الجديدة التى تستهدف الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية لحوكمة التعليم الخاص والمصروفات وسيتم تطبيقه فى القاهرة الجديدة، بشكل مبدئي.

وتحدث الوزير حول تظلمات الثانوية العامة 2023، قائلا: يجب أن يكون الطالب على يقين أن الدرجة التى سيحصل عليها هى درجته، موضحا أن البابل شيت هو ما يتم الاعتداد به فى أعمال التصحيح واى إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول نتائج امتحانات مساءلة القانونية مجموعات الدعم للفصل الدراسي الاول للمسائلة القانونية كافة المديريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة طه حسين وقضايا الهوية في معرض الكتاب 2023

إقبالٌ كثيف على معرض الكتاب فى يومه الثامن

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية