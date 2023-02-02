وزير التعليم: ربط نتيجة الطالب بالمصروفات يُعرض أصحاب المدارس للمساءلة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول داخل المدارس ليس مرتبطا بسداد المصروفات الدراسية، وطالب الوزير أولياء الأمور بتقديم شكاوى فيمن يخالف ذلك.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور، قائلا: "اللي مش هيسمع الكلام هيتحول للمساءلة القانونية".

وقال الدكتور رضا حجازي، إنه تم تدريب الموجهين والمعلمين على صياغة المفردات الاختبارية ومن ثم تم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى وفق المواصفات الفنية الجديدة التى تستهدف الأسئلة الاختيارية والمقالية.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية لحوكمة التعليم الخاص والمصروفات وسيتم تطبيقه فى القاهرة الجديدة، بشكل مبدئي.

وتحدث الوزير حول تظلمات الثانوية العامة 2023، قائلا: يجب أن يكون الطالب على يقين أن الدرجة التى سيحصل عليها هى درجته، موضحا أن البابل شيت هو ما يتم الاعتداد به فى أعمال التصحيح واى إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها.