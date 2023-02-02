مسن من ذوي الهمم: حبي للقراءة دفعني لزيارة معرض الكتاب رغم برودة الجو

قرر كمال عبد المنعم، صاحب الـ 67 عاما، ألا يفوت زيارته إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، خاصًة أن القدوم إلى المعرض أمر مقدس بالنسبة له، ولم يكن يستطع أن يمر دون زيارته المعتادة، وذلك على الرغم من إعاقته الحركية، والصعوبة التي يقابلها في الطرق بمجرد خروجه من المنزل.

وقال كمال عبد المنعم، صاحب الـ 67 عاما، من ذوي الهمم، محامي، إنه يأتي إلى المعرض كل عام، منذ أن كان في دار الأوبرا المصرية، وفي شبابه، لا تمر دورة إلا ويكون ضمن زوارها، مضيفا "متعود من زمان ازور المعرض ومهتم جدا بالقراءة، فهي غذاء الروح والعقل".

وتابع "أنا غاوي قراية وكل عام لازم أدور وأشوف إيه الجديد، ومن هم المؤلفين الجدد، واطلع على المعرض وما يقدمه كل عام من كتب مختلفة وندوات وورش خاصة للأطفال لأنني أحضر برفقة عائلتي ومع حفيدتي في أول زيارة لها هذا العام".

- حبي للقراءة وحفيدتي شجعاني على الحضور

وأضاف، "صممت إني أجي للمعرض على الرغم من هذه الأجواء الشتوية بس حبي للقراءة هو الذي شجعني للحضور على الرغم من برودة الجو، بالإضافة إلى أن حفيدتي فريدة كانت نفسها تأتي للمعرض للحضور وتراه على الحقيقة بعدما شجعتها جدتها كوثر على الحضور وروت لها عن أهمية القراءة والاطلاع".

يجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم تبدأ بالأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا "1"، في الثانية عشرة ظهرًا، ولقاء بعنوان "طه حسين وقضايا الهوية"، ويشارك فيها كل من سمير مندي، سميرة الشريف، محمد عبدالعال. ويدير اللقاء الدكتور سعيد المصري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للثقافة.

يعقبها في الثانية، لقاء يعقد تحت عنوان "صلاح جاهين ومسرح الطفل"، ويشارك فيها كل من الكتاب أحمد خميس الحكم، أحمد زحام، شوقي حجاب، نرمين الحوطي، وتديرها مها البهنسي.