محافظ الدقهلية: مشروعات «حياة كريمة» تلقى استحسان المواطنين

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة.

ويأتى اللقاء فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وأكد الدكتور أيمن مختار أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة نالت استحسان وسعادة من القرى التابعة لمركز شربين، وحققت طموحات وآمال المواطنين فى توفير كل الخدمات والبنية الأساسية لهم لينعموا بحياة كريمة توفر عليهم عناء الانتقال للمدن للحصول على خدماتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى وجود جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية اليومية وخلق "حياة كريمة" للمواطن.