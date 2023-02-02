الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني 2023

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا 

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره فالنسيا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، في في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا.
  • خط وسط الملعب: لوكا مودريتش - توني كروس - داني سيبايوس.
  • في خط الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم لخدمات كل من: المدافع ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز بجانب فيرلاند ميندي؛ بسبب الإصابة، بينما استعاد المدرب كارلو أنشيلوتي خدمات كل من داني كارفاخال وأوريلين تشواميني، بعد تعافيهما من الإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني 

ويتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة.

بينما يتواجد فريق فالنسيا، تحت قيادة مدربه الجديد فورو جونزاليس، حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، خلف إشبيلية صاحب المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

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