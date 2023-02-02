خلال زيارته الرعوية.. مطران القدس يترأس القداس بكنيسة أطفال بيت لحم بالضاهر

بدأ الأنبا أنطونيوس مطران الأراضي المقدسة والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس، في زيارة رعوية إلى القاهرة، حيث مقر الايبارشية بكنيسة أطفال بيت لحم بحي الضاهر والمعروفة باسم كنيسة رابطة القدس.

وترأس الأنبا أنطونيوس القداس الإلهي، في الكنيسة التي تم تدشينها يوم 30 يوليو بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتعتبر كنيسة رابطة القدس من أقدم كنائس القاهرة، وكانت مركزًا لانطلاق الأقباط إلى الأراضي المُقدسة في فلسطين، حيث ينطلق من عندها الأقباط؛ لممارسة شعار الحج المسيحي، لذا سميت باسم رابطة القدس، وتعتبر الآن المقر البطريركي لمطران الأراضي المُقدسة.

ويراعى الكنيسة عدة كهنة أبرزهم القمص الراحل إيساك إسحق توفيق، الذي رسم في 14 يونيو 1981 م، وكذلك القس إبراهيم بطرس الذي رسم في 8 يونيو 199، وكذلك القس فيلوباتير صدقي المسؤول عن أسرة الأنبا إبرأم ومؤسسة القديسة سنكلتيكي القبطية لخدمة المرضى والتبرع بالدم.

كما تحتفل الكنيسة بعدة أعياد مثل عيد البشارة بميلاد العذراء مريم (7 مسرى) - عيد ميلاد العذراء (1 بشنس) - عيد دخول العذراء الهيكل (3 كيهك) - مجيء العذراء إلى مصر (24 بشنس) - عيد نياحة العذراء (21 طوبة) - العيد الشهري للعذراء الثيئوطوكوس (كل يوم 21 من الشهر القبطي) - عيد صعود جسد والدة الإله إلى السماء (16 مسرى) - عيد معجزة حالة الحديد (21 بؤونة) - عيد ظهور العذراء في الزيتون (24 برمهات).