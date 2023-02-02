أول تعليق من وزير التعليم بشأن درجات امتحانات صفوف النقل

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه تم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة من أجل اليوم الرياضي في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر له الآن: "نستهدف أن يتعلم أولادنا بشكل جيد، وسوف نبدأ الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد".

وقال وزير التربية والتعليم إن الاختبارات الشهرية الخاصة بشهر فبراير في الفصل الدراسي الثاني سوف يتم ترحيلها لمدة أسبوع.

وتحدث الوزير عن حساب النتيجة النهائية للدرجات، والتي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية في سنوات النقل، مؤكدا: أن الدرجات ليس بها أي خطأ.

وأضاف: "الفكرة كلها في النسبة وليست الدرجات، ولذلك أعطينا تعليمات للمدارس أن من يُرد معرفة درجات اختباراته في نصف العام فليذهب إلى المدرسة ويعرفها، أما آلية حساب الدرجات خاصة بالكنترول ولا علاقة للطلاب بها".

واستكمل الوزير: "اللي عايز يعرف درجته في الامتحان يروح المدرسة، ويعرف أخد كام من كام".

وبدأ منذ قليل اجتماع لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من الصحفيين، وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من القرارات المهمة عن المنظومة التعليمية.

جدير بالذكر أنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم تحديد موعد بداية الترم الثاني لعام 2023 على النحو التالي:

السبت الموافق 11 فبراير هو بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الخاصة واللغات.

الأحد الموافق 12 فبراير هو بداية الترم الثاني للمدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية.

وطبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية، فقد تم إقرار مدة الترم الثاني لتكون 18 أسبوعًا بواقع 96 يومًا بعد حذف الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية بناء على الخريطة الزمنية للمدارس في مصر. وبهذا، يستمر الترم الثاني لعام 2023 حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو.