الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودى يصل إلى بغداد فى زيارة رسمية

وزير الخارجيَّة السعودي
وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم، عن وصول وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال الصحاف، إن وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة بحسب ما ذكرت الوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح الصحاف، أن وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كلًا من الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

وفي ديسمبر الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم مسيرة العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 2، الذي يحتضنه الأردن بمشاركة دول جوار وأصدقاء العراق.

وفي كلمته، أعرب الوزير السعودي عن تقدير المملكة لـ"عزم رئيس الوزراء العراقي على تحقيق الاستقرار"، مشددًا على وقوفها إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية.

وأضاف: لن ندخر جهدًا في سبيل دعم مسيرة العراق التنموية، مؤكدًا الرغبة في استمرار مسيرة التعاون مع العراق.

وأشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (تعد) أحد مجالات التعاون المهمة مع العراق.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في الأردن أعمال مؤتمر "بغداد 2" بمشاركة عربية ودولية، في لقاء ينشد نزع فتيل الأزمات بالمنطقة عبر الحوار.

وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف وزير الخارجي ة السعودي فيصل بن فرحان بغداد الرئيس العراقي العراق

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