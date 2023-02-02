موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية وإيقاف نزيف النقاط، من أجل تقليص الفارق مع غريمه برشلونة ومحاولة خطف صدارة الدوري الإسباني، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على جاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" بنتيجة 3-1، في دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، يرغب فريق فالنسيا، تحت قيادة مدربه الجديد فورو جونزاليس، في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والهروب من منطقة الهبوط.

ويدخل فريق فالنسيا هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام بلد الوليد بهدف نظيف، لتقرر إدارة النادي إقالة الإيطالي جينارو جاتوزو من منصبه، وتعيين فورو جونزاليس خلفًا له كمدير فني للفريق.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد فريق فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.