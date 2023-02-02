كاتب صحفى: الرخصة الذهبية تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات

كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، كيف تساهم الرخصة الذهبية في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها تقضي على الكثير من الإجراءات التي كان يعتبرها بعض المستثمرين ورجال الأعمال قرارات بيروقراطية أو روتينية.

وأضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن الرخصة الذهبية اليوم تصدر خلال فترة قليلة جدًا لا تتجاوز الشهر تقريبًا، وهذا معناه حصول المستثمر على الرخصة الذهبية بمجرد التقدم بطلب للحصول عليها.

وتابع: «الرخصة الذهبية تصدر للمستثمر مع جميع التصاريح الخاصة بالمشروع»، مشيرًا إلى أن من أهم الأمور في الرخصة الذهبية أنها كانت قاصرة على قطاع الصناعة، واليوم أضيفت لها قطاعات ومجالات أخرى مثل صناعة وإنتاج قطع غيار السيارات والخدمات الفندقية والأمصال.

وأشار إلى أن حصول القطاع على الرخصة الذهبية يؤدي إلى تشغيل فوري لتلك القطاعات وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن اليوم الذي يمر على المستثمر دون إتمام الإجراءات كان يعتبر خسارة له وبالتالي كانت هناك تخوفات وأعباء على المستثمرين بسبب هذا الأمر، لكن الرخصة الذهبية حلت تلك المشكلة تمامًا وأعطت ثقة للمستثمر.