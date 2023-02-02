الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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معاناة بسبب ارتفاع الأسعار.. باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب إضرابات بريطانيا

جريدة الدستور

كشف طالب العواد، الباحث في الشأن السياسي من لندن، أسباب الإضرابات في بريطانيا، مشيرا إلى أنها جاءت بسبب المعاناة من ارتفاع الأسعار في شتى مناحي الحياة.

وقال "العواد"، خلال مداخلة هاتفية على القاهرة الإخبارية، اليوم، إن إضرابات بريطانيا ليس وليدة اللحظة ولكن مخططاً لها منذ فترة طويلة بحسب تقدير المراقبين والمتابعين إثر الحرب الأوكرانية الروسية، بسبب ارتفاع الأسعار والغذاء والدواء، مما أدى إلى معدلات تضخم لم يسبق لها مثيل منذ عام 1951 حتى الآن.

- الإضراب شمل كل القطاعات

وأكد أن معنى التضخم وهو الفرق الكبير بين الدخل الشخصي وارتفاع الأسعار، فيما تأثرت الطبقات الوسطى خاصة بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار، منوها أن ارتفاع الأسعار والتضخم أثر على مجمل العملية لذلك كل هذه الإضرابات والتي تعتبر أنها نتيجة سياسية بالأساس لتنعكس على الواقع الاقتصادي.

وأضاف أن الإضراب بمجمله شمل كل القطاعات وخاصة قطاع التعليم ثم النقل والجوازات والموظفين الحكوميين جميعا، مما أدى إلى إضراب أكثر من مليون شخص عن العمل منذ بدء الإضراب وخلال الفترات القادمة.

- تبديل 3 حكومات نتيجة فشل حزب المحافظين

وأردف أن نتيجة سياسية حزب المحافظين التي يقومون بها خلال هذه الفترة تسببت في تضخم الأمر في بريطانيا، ومن المعروف أنه تم تبديل إلى 3 حكومات لا تتجاوز العام نتيجة فشل حزب المحافظين الذريع في إدارة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

إضرابات بريطانيا بريطانيا ارتفاع الأسعار الحرب الأوكرانية التضخم حزب المحافظين

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