الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: معرض الكتاب يوفر الكتب بأسعار قليلة رغم ارتفاع الأسعار

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي محمد توفيق، إنه يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب مثل العيد، مضيفًا: «أنا بروح المعرض زي اللي رايح العيد»، مشيرًا إلى أن أحد أعياد المصريين عيد معرض الكتاب.

وأضاف توفيق، خلال حواره مع برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، الخميس، أن الذهاب إلى معرض الكتاب لا يشترط أن يكون للقراءة لكنه نزهة رائعة للعائلة كلها، متابعًا: «المواصلات إلى المعرض سهلة، كذلك سعر تذكرة دخول المعرض 5 جنيهات فقط».

وأكد أن هناك أجنحة داخل معرض الكتاب توفر الكتب بأسعار مناسبة جدًا للأطفال والكبار رغم ارتفاع أسعارها.

وتابع: «الكاتب الكبير عباس العقاد كان يتحدث في كتاب عن أهمية مشاهدة الكتب ومعرفة عناوينها، وكيف أضافت له مشاهدة الكتب الكثير»، مؤكدًا أن هناك كتبًا تفتح الخيال لكاتب أو طفل أو أي شخص عادي.

وأشاد بوجود قاعة لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب مخصصة للطفل، مؤكدًا أنها فكرة مهمة جدًا وتعطي خصوصية للأطفال، ويجب على المدرسة أن تستثمر تلك الفكرة فيما بعد في مكتبة المدرسة.

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