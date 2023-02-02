الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لأول مرة في إفريقيا.. مركز البيانات التابع للمصرية للاتصالات يحصل على الشهادة الذهبية

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حصول مركز البيانات الدولي RDH الخاص بها على أول شهادة من المستوى الثالث للاستدامة التشغيلية، في أفريقيا من معهد "Uptime" الأمريكي المتخصص في دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية.

وتصبح بذلك المصرية للاتصالات هي الشركة الأولى والوحيدة في مصر والقارة الإفريقية الحاصلة على هذه الشهادة، والتي تضمن لعملاء الشركة الحصول على أعلى مستويات التوافر والمرونة الفنية والعمليات الفعالة والكفاءة التشغيلية، وتعكس التزام المصرية للاتصالات بتحويل مصر إلى نقطة ارتكاز رقمي عالمي، وهو ما يتزامن مع جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسراع من خطى التحول الرقمي الإقليمي.

وحصل مركز البيانات الدولي الجديد RDH على هذه الشهادة بعد اعتماده أحدث معايير التصميم والإدارة والتشغيل العالمية، التي من شأنها تحقيق الكفاءة اللازمة لاستيعاب ومواكبة أحدث التقنيات العالمية التي توفر البيئة المطلوبة لضمان استمرارية التشغيل.

وجرى ربط المركز بجميع محطات الإنزال العشر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ربطا متميزا يتيح الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمة متميزة للموقع ومستويات أعلى من التأمين مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تضع في الاعتبار إدارة المخاطر  والحد منها وسرعة الاستجابة كمعايير  لاختيار مراكز البيانات لمنحها هذه الشهادة.

يذكر أن القدرة الاستيعابية لمركز البيانات الدولي RDH تصل إلى 2000 كابينة مقسمة على أربع مراحل تتيح للمركز المرونة والقدرة على التوسع مستقبلا، وهو أحد مراكز البيانات المتطورة التي تمتلكها المصرية للاتصالات وتديرها في مواقع متنوعة داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويقع المركز في قلب القرية الذكية، حيث تتواجد العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، والعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية، ومراكز البحث والتطوير المختلفة.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن حصول مركز البيانات الدولي على هذه الشهادة يؤكد قدرة المصرية للاتصالات على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في بناء مراكز البيانات.

وأشار إلى أن المصرية للاتصالات ستواصل الاستثمار في إنشاء وتنفيذ المزيد من مراكز البيانات مستقبلًا بما يضمن للشركة ريادتها لسوق الاتصالات الإقليمي والتزامها تجاه تحويل مصر إلى محور رقمي عالمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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