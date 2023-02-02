الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تتعامل مع الأمطار خلال تواجدك في الشارع؟

أجواء ممطرة
أجواء ممطرة

كانت الأجواء الممطرة تحيط بنا من جميع الاتجاهات، أمس، ويتوقع الخبراء بموجات أخرى خلال الساعات القادمة، فمطر يتطلب الاستعداد هذا كل شيء.

إذا كان لديك كل ما تحتاجه معك وأخرجته في الوقت المناسب يمكن أن يكون المشي تحت المطر أحد أكثر التجارب الممتعة والرومانسية في الموسم وفي حياتك، إنها فرصة للتواصل العميق مع الطبيعة مع طبيعتنا كبشر عاشوا قبل الحضارة بانفتاح مع كل حالة طقس.

بالنسبة لبعض الناس فإن الأيام الممطرة هي الأفضل الأيام التي لا تُنسى حقًا تلك التي تعكس التفكير والبصيرة، هذا عندما يتم اتخاذ قرارات مهمة في حياتك.

ونظرًا لأن المطر يشوه رؤية السائق ويخرج الزيوت والأوساخ في الطريق فقد يواجه السائق صعوبة في رؤيتك، يمكن أن يجعل المطر من الصعب التوقف في الوقت المناسب بسبب الطرق الزلقة، لتقليل فرص تعرضك لحادث مشاة في الطقس الرطب  عليك اتخاذ الخطوات التالية في كل مرة تمشي بالقرب من حركة المرور بما في ذلك:

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لا ترتدي الأسود أبدًا
يجعل المطر الطريق يبدو أكثر قتامة، مما يجعل من الصعب على السائق رؤية المشاة الذين يرتدون ملابس داكنة، يكون التباين أقل خاصة في الليل مما قد يتسبب في عدم قدرة السائق على اكتشاف المشاة، بدلًا من الاندماج مع ما يحيط بك حاول أن تبرز بارتداء ملابس مشرقة عاكسة عند المشي.

اخلع سماعات الرأس وتوقف عن التحدث على هاتفك المحمول عندما تستمع إلى الموسيقى أو صوت شخص آخر قد تشتت انتباهك ولا تولي اهتمامًا كافيًا لما يحيط بك، خاصة عندما تمطر فأنت تريد أن تنتبه جيدًا للطريق والسائقين من حولك.

اتبع دائمًا قواعد الطريق على الرغم من أنه قد يكون من المغري الخروج من المطر في أسرع وقت ممكن فلا تتخطى أبدًا الضوء الأحمر أو السير اعبر دائمًا عند التقاطعات ومع إشارات المرور.

سقوط أمطار خفيفة مصاحبة بطقس بارد فى الفيوم

أجواء ممطرة سائقين الملابس الداكنة سماعات الرأس قواعد الطريق

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وائل لطفي

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