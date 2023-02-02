الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الناقد الأدبى جرجس شكرى: الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت سلسلة كُتب تحت مسمى «الهوية»

الناقد الأدبي جرجس
الناقد الأدبي جرجس شكري

قال جرجس شكري، الناقد الأدبي، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت سلسلة كُتب تحت مسمى "الهوية" منذ أربع سنوات، حيث بدأت بكتاب "فجر الضمير" لجيمس هنري مرورًا بمجموعة من الكتب التي تحدثت عن الهوية المصرية. 

وأضاف جرجس شكري، خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه القضية أثيرت في النصف الأول من القرن العشرين، وكان نتاجها كتاب "تكوين مصر" لـ محمد شفيق، وكتاب "في أصول المسألة المصرية" لصبحي وحيدة، ومجموعة من الكتب الأخرى، التي كانت ناتج النقاش حول "من نحن". 

وأوضح أن هناك متغيرات عديدة حدثت في المجتمع المصري من السبعينات وحتى وقتنا هذا، جعلت هناك تراجعا إلى حد ما  في القراءة، نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع المصري وكان لها تأثير كبير على الثقافة.

وتابع: "أرى أن الشعر ضرورة طوال الوقت، حتى وإن بدا خافتًا في فترات، إلا أن وجوده في تجليات أخرى، حيث تغير المجتمع ولم يعد يستقبل الشاعر كما كان يستقبله".

 

 

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وائل لطفي

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