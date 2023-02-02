الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«البيطريين» تطالب بالإشراف على سلامة الأغذية فى المستشفيات

الدكتور خالد حلمي
الدكتور خالد حلمي سليم نقيب أطباء بيطريين

كشف الدكتور خالد حلمي سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، سبب مطالبة نقابة البيطريين بالإشراف على سلامة الأغذية في المستشفيات، قائلًا: "حرصنا على سلامة الشعب المصري، وإيمانًا بدورنا تجاه خدمة بلدنا لما لها من حقوق علينا، بالحفاظ على سلامتهم من خلال المحافظة على سلامة الغذاء المقدم لهم".

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من خلال دراستنا لعلم الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، وعلم الرقابة على منتجات الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها بالكامل، فنحن مسؤولين على ما يزيد من 50% مما يتناوله الشعب المصري إجمالًا، سواء كانت في المستشفيات أو خارجها. 

وأوضح أن أكثر من 50% هو بروتين من أصل حيواني من إجمالي ما يتناوله الشخص العادي في حياته اليومية، وبالتالي فإن الطبيب البيطري موجود معه في 50% من غذاء يومه. 

وأشار إلى أن المستشفيات يتم فيها تقديم التموين والغذاء للفريق الطبي والمرضى، وبالتالي يجب علينا أن نكون حريصين جدًا على سلامة هذا الغذاء ليتضمن كل معايير السلامة والجودة الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة