«البيطريين» تطالب بالإشراف على سلامة الأغذية فى المستشفيات

كشف الدكتور خالد حلمي سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، سبب مطالبة نقابة البيطريين بالإشراف على سلامة الأغذية في المستشفيات، قائلًا: "حرصنا على سلامة الشعب المصري، وإيمانًا بدورنا تجاه خدمة بلدنا لما لها من حقوق علينا، بالحفاظ على سلامتهم من خلال المحافظة على سلامة الغذاء المقدم لهم".

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من خلال دراستنا لعلم الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، وعلم الرقابة على منتجات الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها بالكامل، فنحن مسؤولين على ما يزيد من 50% مما يتناوله الشعب المصري إجمالًا، سواء كانت في المستشفيات أو خارجها.

وأوضح أن أكثر من 50% هو بروتين من أصل حيواني من إجمالي ما يتناوله الشخص العادي في حياته اليومية، وبالتالي فإن الطبيب البيطري موجود معه في 50% من غذاء يومه.

وأشار إلى أن المستشفيات يتم فيها تقديم التموين والغذاء للفريق الطبي والمرضى، وبالتالي يجب علينا أن نكون حريصين جدًا على سلامة هذا الغذاء ليتضمن كل معايير السلامة والجودة الصحية.