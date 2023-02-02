أحمد محمد عثمان يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «يا صغير يا صغير»

أبهر المتسابق أحمد محمد عثمان، من حلايب، لجنة برنامج الدوم، بغناء أغنية "ياصغير يا صغير".

وأشاد أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير بأداء المتسابق، قائلاً: "أحمد.. فرحان إني شفتك، ومتشرف بيك"

"الدوم"

وبدأت حلقات تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.