محامى كهربا يكشف آخر تطورات أزمة إيقافه

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا، آخر تطورات أزمة اللاعب ومدى احتمالية إيقافه مجددًا أو الاستمرار في اللعب.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر بسبب فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد في وقت سابق.

وعقب انقضاء المدة عاد كهربا وشارك مع الأهلي، لكن من المقرر أن تكون هناك جلسة اليوم الخميس لتحديد موقفه خاصة أنه لم يسدد الغرامة الموقعة عليه.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "خطاب الفيفا بتاريخ 27 ديسمبر 2023، هو خطاب واضح لجميع الأطراف، وأن مدة الايقاف 6 شهور، ولا يوجد تجديد لمدة الايقاف كما تردد في تلك الفترة".

وطالب بإظهار أي خطاب بتغليظ عقوبة كهربا فعليه، مؤكدا أن من حق اللاعب المشاركة في المباريات بعد 11 يناير وهو ما حدث في النهاية، وربنا أنصفنا بعودة اللاعب وتألقه بشكل ملحوظ، واليوم صنع هدفا بالكعب بشكل رائع، كهربا كان يتدرب بمنتهى القوة والإخلاص ولذلك تألق مع الأهلي".

وتابع محامي كهربا: "في جلسة غدا لكل حادث حديث، والمحامي التونسي الدولي هو من سيتواجد غدًا في القضية، ولا أحب استباق الأحداث، لكن أنا متفائل للغاية".