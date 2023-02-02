الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

كاتبة: خسائر الإضرابات ببريطانيا وصلت إلى 200 مليون جنيه إسترلينى

الإضرابات في بريطانيا
الإضرابات في بريطانيا

قالت الدكتورة عزة الزفتاوي، كاتبة صحفية، إن البريطانيون يدفعون ثمن 13 عامًا من حكم حزب المحافظين هذه السنوات المتتالية عانت فيها بريطانيا من سياسات التقشف.

الدعم المقدم لأوكرانيا يثير غضب الشعب البريطاني

وأضافت “الزفتاوي”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما يقوم رئيس الوزارء البريطاني ريشي سوناك، بتقديم الدعم السخي لأوكرانيا من أسلحة ومدفوعات مالية من الخزانة العامة لبريطانيا، مما تسبب في غضب الشعب البريطاني، وفقًا لأخر الاستطلاعات التي أجريت. 

وأكدت أن نسبة كبيرة من الشعب البريطاني يقولون إن هذه الأموال التي تدفع لأوكرانيا لما لا تنفق في الداخل خاصة أنهم يعانون من ارتفاع فواتير الغاز والمعيشة.

وأوضحت أن هذه اللإضرابات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني وتسببت في خسائر وصلت إلى ما يوازي 200 مليون جنيه استرليني، و تم تحديد أن شهري فبراير ومارس سيشهدان تصعيد للمطالب إذا لم تتسجب الحكومة لمطالبهم.

كاتبة صحفية الاقتصاد البريطاني خسائر جنيه استرليني غضب الشعب البريطان

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