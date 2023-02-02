وكيل كلية الزراعة بالمنوفية يوضح جهود الدولة فى التوسع الأفقى بالمجال الزراعى

أوضح الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، جهود الدولة في التوسع الأفقي في المجال الزراعي، قائلاً: "إن الدولة المصرية في ظل التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، اتجهت إلى ما يسمى الاهتمام بكل الموارد المصرية".

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الدولة المصرية عملت على حصر واستكشاف الأراضي الصالحة للزراعة، سواء كان هذا الحصر داخل الوادي والدلتا في الأراضي الهامشية، أو الأراضي التي لم يتم استغلالها، من خلال التعامل والتعاون مع المحافظين.

وأشار وكيل ملية الزراعة بجامعة المنوفية، إلى أن الأراضي الأخرى والمتمثلة في الأراضي الصحراوية ، سواء كان في الصحراء الغربية أو الصحراء الشرقية، وهي الأراضي التي من الممكن أن تستخدم ويتم إصلاحها واستزراعها في الفترة النقبلة، لأن تكلفة الاستصلاح والاستزراع عالية، وبالتالي فإنه قبل ما يتم توجيه أي موارد مالية يجب أن يكون هناك خطة استكشافية لهذه الأراضي.