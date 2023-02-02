روما يودع كأس إيطاليا بعد الخسارة بثنائية أمام كريمونيسى

ودع فريق روما بطولة كأس إيطاليا، بعد الخسارة أمام فريق كريمونيسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي للبطولة بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم كريمونيسي بهدف دون رد.

واستحوذ روما على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأكثر هجومًا على المرمى، بينما اعتمد كريمونيسي على استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق روما.

وسجل سيريل ديسيرس، هدف التقدم لفريق كريمونيسي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو روما 3 كرات على المرمى من 5 محاولات، فيما خلق لاعبو كريمونيسي محاولة واحدة فقط طوال الشوط الأول وجاءت على المرمى.

واستحوذ روما على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 59%، مقابل 41% لصالح فريق كريمونيسي.

وفي الشوط الثاني، واصل روما استحواذه على مجريات اللعب، بينما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي المستوى المتوسط.

وأضاف زكي سيليك، لاعب روما، الهدف الثاني لكريمونيسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.

واستمرت المحاولات من لاعبي فريق روما خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتسجيل هدف تقليص الفارق للبدء في محاولة العودة للنتيجة والحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة.

وسجل أندريا بيلوتي هدف روما الوحيد في المباراة بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو روما 5 كرات على المرمى من 14 محاولة، فيما خرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4، بينما سدد لاعبو كريمونيسي 4 كرات على المرمى من 6 محاولات، وخرجت 2 من الملعب.

واستحوذ روما على مجريات اللعب بنسبة 63%، مقابل 37% لصالح فريق كريمونيسي.

وسبق أن تأهل فريق فيورنتينا للدور نصف النهائي من البطولة بالفوز على تورينو، كما فاز إنتر على أتالانتا في نفس الدور بهدف دون رد، ويتبقى مقعد واحد يحدده الفائز من مباراة يوفنتوس ولاتسيو، غدًا.