أبرز المرشحين للصعود لمسابقة الدقيقة الواحدة بـ«الدوم» من الصعيد

بدأت الحلقة السابعة من برنامج "الدوم" لإعلان أسماء المتسابقين الصاعدين لمسابقة الدقيقة الواحدة بتحكيم من كوكبة من النجوم.

وجاء أبرز المتسابقين من منطقة الصعيد:

مصطفي هاني رمضان، من سوهاج، عن فئة الغناء.

شهاب أحمد عبد المجيد، من أسيوط، عن فئة الغناء.

مصطفي محمد خلف، من أسيوط، عن فئة الغناء.

فاطمة الزهرار خيري، من الوادي الجديد، عن فئة التقديم التليفزيوني.

أحمد محمد عثمان، من حلايب وشلاتين، عن فئة الغناء.

جاكلين أمير راغب، من أسيوط، عن فئة التقديم التليفزيوني.

"الدوم"

وبدأت حلقات تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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