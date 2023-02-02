الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفى يكشف أسباب الإقبال الجماهيرى الكبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أوضح الكاتب الصحفي شريف عارف، أسباب الإقبال الجماهيري الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلاً: "إنه كان شيء متوقع، وهو أمر طبيعي". 

 

وأضاف عارف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الإقبال الجماهيري الكبير على معرض الكتاب، دليل على حيوية مصر، ودليل على أن هناك حراك ثقافي كبير، وهذا الحراك ينعكس على حجم الإقبال وشكله، والعروض المقدمة من دور النشر، حتى وإن كانت صناعة النشر تحتاج لكنها مازالت قوية وراسخة، ولازالت دور النشر المصرية قادرة على المواجهة وعلى التحدي وعلى الوقوف بثبات. 

 

وأوضح أن العروض التي نفذتها الهيئة العامة للكتاب في منتهى الجمال والروعة، لافتاً إلى أن فكرة الثقافة للجميع التي تطرحها الهيئة المصرية العامة للكتاب هي فكرة جميلة، لأنها أخرجت كل الكتب القديمة التي تمتلكها في المحازن، وأمهات الكتب وكتب التراث وبيعها بأثمان زهيدة جدًا، يستطيع أي مواطن مصري أن يدخل معرض الكتاب والحصول عليه. 

 

وأشار إلى أن دور النشر الخاصة كان لها حضور كبير من خلال كتب بأسعار زمان وغيرها، حيث يوجد العديد من المبادرات الخاصة بدور النشر الخاصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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