من الدلتا.. «الدوم» يعرض أبرز المرشحين للصعود لمسابقة الدقيقة الواحدة

بدأت الحلقة السابعة من برنامج "الدوم" لإعلان أسماء المتسابقين الصاعدين لمسابقة الدقيقة الواحدة بتحكيم من كوكبة من النجوم.

وجاء أبرز المتسابقين من منطقة الدلتا:

عبدالله أحمد أبوزيد، من الغربية، عن فئة الغناء.

نادر صلاح إبراهيم، من كفر الشيخ، عن فئة التمثيل.

شهد منصور عبد العاطي، من الدقهلية، عن فئة الغناء.

سارة أحمد نجا، من الغربية، عن فئة التمثيل.

مصطفي أحمد المنتصر، من الغربية، عن فئة التمثيل.

رقية محمد عسكر، من الدقهلية، عن فئة الغناء.

أية سامي النمر، من الغربية، عن فئة التمثيل.

سهر صلاح فطيم، من الشرقية، عن فئة التقديم.

روان صبري السيد، من كفر الشيخ، عن فئة التمثيل.

"الدوم"

وبدأت حلقات تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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