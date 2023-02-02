مدير السكان بالأمم المتحدة: منح حوافز للسيدات لإنجاب طفلين فقط تأتى بنتائج إيجابية

علق الدكتور مجدى خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دراسة الحكومة منح حوافز للسيدات اللاتي يلتزمن بإنجاب طفلين فقط.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية"DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن كثير من الدول تستخدم ربط الحوافز بسلوك الأسرة للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، لافتًا إلى أن تقليل معدلات الإنجاب سياسة طويلة الأمد.

وأضاف أن الدولة ستمنح حوافز للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، والابتعاد عن الممارسات الأكثر سلبًا على القضية السكانية.

وأوضح أن الحوافز ستكون على شكل مكافئة مالية أو مساهمة فى تزويج الفتاة، وهناك أشكال مطروحة للتوصل إلى طرح الحوافز ونأمل فى التزام الأسر، مؤكدًا أن هذه السياسية هي أحد السياسات التي أتت بنتيجة إيجابية في بعض الدول.