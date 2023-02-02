جمعيات المستثمرين: الرخصة الذهبية ستتيح إمكانية العمل فى أسرع وقت

علق علي حمزة نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بشأن الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسى وجه بالرخصة الذهبية، وهى عامل قوى لشركات كبيرة تريد الاستثمار، وستتيح إمكانية العمل فى أسرع وقت.

وأضاف أن الرخصة مسار سريع ويسير لكل من يرغب ضخ استثمارات فى مصر، موضحاً أن المستثمر ملتزم ببرنامج زمنى محدد ولذا فإن كل مستثمر سيدخل للحصول على الرخصة الذهبية فهو جاد.

وأشار إلى أن الشركات التى دخلت بالرخصة الذهبية مصرية وكبيرة، موضحا أن المستثمر الأجنبى سيدخل للاستثمار فى مصر بعدما يرى نجاح المستثمر المصرى، مؤكدا أن المشكلة فى البداية كانت بسبب الروتين والبيروقراطية، الذى كان يوقف المستثمر ويعطله فى استخراج الأوراق الخاصة به.