الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة التمهيدية: «الدوم» يستعرض مواهب المحافظات قبل إعلان الفائزين

الدوم
الدوم

استعرضت حلقة اليوم بشكل سريع جميع مواهب المحافظات المختلفة في الحلقات الأولى من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، حيث استعادت حلقة اليوم ما شاهده الجمهوره في حلقات المحافظات من خلال حلقة الصعيد والإسكندرية والقاهرة وأسيوط والمنصورة وبورسعيد.

برنامج الدوم على دي إم سي

قدمت الحلقة الاستثنائية التي تعرض حاليًا على شاشة دي إم سي ملخصًا سريعًا للحلقات الماضية للبرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قبل دقائق من الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء المتأهلة إلى المرحلة النهائية من البرنامج من أجل بدء المرحلة الرئيسة من البرنامج بداية من غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن تشهد حلقتا الخميس والجمعة القادمتان الانتقال إلى مرحلة الدوم الرئيسي وبدء المنافسة في المرحلة التالية من خلال اختبارات الدقيقة الواحدة التي ينافس بها 95 موهبة من جميع المحافظات المصرية تم اختيارهم خلال الفترة الماضية كما ينضم عدد من المتسابقين عبر مسابقة العزف والفن التشكيلي التي تعد إضافة جديدة لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تكشف حلقة اليوم عن أسماء المتسابقين في فئة الغناء والذين سيبدأون أولى حلقاته بعد غدٍ الجمعة، ومن المقرر أن تتكون لجنة التحكيم من النجمة الكبيرة أنوشكا والنجم حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمي طعيمة.

بدأت مساء الأربعاء، حلقة استثنائية من الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب بعد عدة حلقات جاب فيها البرنامج جميع المحافظات؛ لاكتشاف المواهب في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.

وخلال الحلقات الماضية حقق البرنامج انتشارًا كبيرًا، وذلك بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج بداية العام الماضي وتخريجه عددًا كبيرًا من المواهب الفنية والإعلامية والتي انتشرت في الأعمال الفنية والفضائيات بشكل كبير وأشاد بهم الجمهور بشكل كبير.

برنامج الدوم على دي إم سي دي ام سي الدوم برنامج الدوم مواهب المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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