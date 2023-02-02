بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى المنيا

حصل "الدستور" على أسماء المتوفي والمصابين الـ11 في حادث تصادم أتوبيس قادم من محافظة القاهرة في طريقه لدولة السودان بأتوبيس آخر متوقف على جانب الطريق بدون ركاب بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين الأول رقم (8697 ا ج د)، تابع لشركة بولمان للنقل، والثاني (7746 ع ن ج)، تابع لشركة نسور الوادي.

وأفادت التحريات الأولية، أن الأتوبيس الأول كان قادمًا من محافظة القاهره ومتجه إلى دولة السودان، واصطدم بالثاني وكان متوقفًا علي جانب الطريق بدون ركاب .

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي، مما أسفر عن مصرع خميس مصطفي الزهري 38 عامًا، سائق، مقيم بمحافظة الأقصر، وأصيب في الحادث 11 شخص هم: بهاء محمود 17 عامًا، معتصم رجب 28 عامًا، يقيمان في القاهره، وأنور أحمد يونس 45 عامًا، عماد الدين عثمان 32 عامًا، زينب علي 35 عامًا، عبد العاطي فتح الله 43 عامًا، محمد حسن على 42 عامًا، محمد عبد المنعم 42 عامًا، إبراهيم زكريا 17 عامًا، كلثوم أحمد 47 عامًا، صالح علي 48 عامًا، من دولة السودان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأتوبيسين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي.