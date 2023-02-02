السكة الحديد: سيمينز الألمانية تبدأ فى تصنيع «القطار السريع» الشهر الجارى

قال مصدر خاص فى هيئة السكة الحديد، إن شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، ستقوم ببدأ تصنيع عدد من قطارات القطار السريع بداية الشهر الجاري، عقب قيامها بإرسال أول قطار لقطارات مشروع القطار السريع من أجل التدشين.

أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة للدستور، أن سيمنز وردت أول قطار لمشروع القطار السريع لتدشين المشروع به، حيث كان من المفترض البدء فى توريد تلك القطارات منتصف العام الجاري، ولكن من أجل التدشين تم توريد أول قطار، ويتم فى الوقت الحالي التأكد من كافة التقنيات الفنية بالقطار للتأكد منه.

وتابع المصدر، أن الشركة، ستقوم بتصنيع القطارات على أن يتم التوريد خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلي أن عدد القطارات 41 قطارًا عالية السرعة من طراز Velaro كل قطار عبارة عن 8 "عربات"، ومجموعة 94 قطارا من طراز ديسيرو عالية السعة كل قطار 4 "عربات"، إلى جانب 41 قاطرة شحن من طراز Vectron.

وكان قد شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبو زعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي (TMH International AG)، حيث قام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وسيرجو كوربانوف، نائب رئيس شركة ترانسماش، وبحضور كيريل ليبا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج.