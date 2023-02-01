«كهرباء مصر العليا» تصدر أوامر بتوريد 125 ألف عداد ذكى

كشف المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن فوز شركة حسن علام بمناقصة توريد وتركيب نحو 125 ألف عداد كهربائي ذكي أحادي كمرحلة أولى بعد منافسة مع عدد من الكيانات المحلية والأجنبية.

وأضاف صدقي في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن شركة مصر العليا أصدرت أوامر الاعتزام إلى شركة حسن علام، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في توريد العدادات المطلوبة خلال أيام.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إلى أن إجمالي تكلفة المناقصة يصل إلى نحو 250 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة المنفذة بدأت زيارتها للمواقع لتنفيذ موقع لمراكز المعلومات التى تحتاجها مشروعات العدادات الذكية خلال الشهر الماضي وتم اعتماد الأماكن المقترحة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه سيتم تركيب العدادات الذكية لكبار المشتركين والمصالح الحكومية ولوحات التوزيع كمرحلة أولى يتم التوسع فيها لاحقًا على المشتركين.

وأوضح «صدقي» أنه من الممكن زيادة قيمة المناقصة حال زيادة سعر الدولار أو المهمات على الكيانات المصنعة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ المناقصة وتركيبها بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2023.

وكشف «صدقي» عن امتلاك مصر العليا للكهرباء نحو 350 ألف عداد مسبق الدفع عادي وليس ذكيًا في مخازنها نتيجة المناقصات التى تم طرحها مؤخرًا ولديها رصيد يكفي لاحتياجاتها من العدادات.

وأضاف رئيس شركة مصر العليا، أن وزارة الكهرباء نفذت مشروعًا تجريبيًا سابقًا لتركيب عدادات ذكية في منطقة الصعيد بما يصل إلى 30 ألف عداد ذكي وتم تنفيذها بالكامل، موضحًا أن تلك العدادات سيتم تعميمها على أغلب المحافظات على مراحل خلال السنوات المقبلة ضمن خطة وزارة الكهرباء للتحول الإلكتروني والشبكات الذكية.