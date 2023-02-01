الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأتربة تغطى المناطق المكشوفة».. «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة الكبرى

رياح مثيرة للرمال
رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة الكبرى

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع موجة قوية تضرب البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد شردى، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن التغيرات المناخية تعمل على تغيير الكتل الهوائية حيث نرى ظواهر جوية أكثر عنفا، مثل الأمطار الغزيرة والتى تكون أكثر من المعدلات فى المرة الواحدة، وسقوط حبات الثلج، والتى تسبب فى الظواهر الجوية العنيفة.

وأضاف شاهين أن الكتل الهوائية الباردة أثقل من الهواء الساخن، متابعاً: "رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة الكبرى، والأتربة تغطي المناطق المكشوفة".

وأشار إلى أن نهاية الشتاء فى 21 مارس، ومن الوارد أن نرى حدوث تقلبات جوية، لافتا إلى أن الخميس والجمعة والسبت سنرى هدوءا الأجواء وتعود لمعدلها الطبيعي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا.

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