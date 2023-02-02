إلغاء حفل الموسيقار هانى شنودة المقرر اقامته بمسرح الأنبا رويس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل، عقب إعلان مسرح الأنبا رويس، الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عن إقامة حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة والذي من المقرر إقامته في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعفقب موجة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كشفت مصادر كنسية عن إلغاء حفل الموسيقار هاني شنودة ، خاصة بعد اشتعال الهجوم وموجه الغضب من العديد من الاوساط القبطية خلال الفترة القليلة الماضية.

يذكر أنه قامت إدارة مسرح الأنبا رويس بحذف الإعلان الخاص بعد نشره وتزايد الهجوم على مسرح الأنبا رويس.

مسرح الانبا رويس

في ذات الوقت شهدت كنيسة العذراء مريم التابعة لإيبارشية سمالوط، بمحافظة المنيا، حالة من الجدل أيضًا عندما أعلنت عن إقامة حفل روحي يوم الخميس 2 فبراير 2023، يشمل حفل ترانيم، وكلمة روحية للقس أليشع ملاك أحد كهنة كنائس المنيا.

ووفقًا للإعلان الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جائزة الحضور هي سحب على “فرخة”، حسب ما تضمنه الإعلان.

ولاقى الإعلان الذي تداولته كنيسة السيدة العذراء بالمنيا جدلًا عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي أيد البعض تلك الفكرة، ورفضها آخرون.

وعلق كمال زاخر المفكر القبطي على الإعلان الذي تداولته كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية سمالوط بإقامة حفل روحي، الخميس 2 فبراير 2023، على أن تكون جائزة الحضور هي سحب على “فرخة”.

وقال زاخر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن التعامل مع الشباب فى الشأن الدينى فى وقتنا الحالى أمر غاية فى الدقة والصعوبة، ويختلف عن التعامل مع بقية الأعمار.

وواصل: “بل ويختلف من بيئة اجتماعية وأخرى، ونحتاج لتحليل هذه الدعوة إلى التأكد من صحة ما جاء بها فمن السهل التلاعب فيها بالإضافة والحذف، والملاحظة الأولى أنها أغفلت (عمداً أو حذفاً) ذكر مكان الكنيسة، لنقف على الأقل على طبيعة المخدومين وبالمخالفة للعرف المستقر فى مثل هذه الدعوات تأتى صورة واسم من يقوم بالترنيم قبل اسم وصورة الأب الكاهن، والاكتفاء بذكر موعد الاجتماع دون ذكر السنة”.

واختتم تصريحه قائلًا: "ظنى أن هذه الدعوة هى دعابة ثقيلة أو إساءة متعمدة من جهة أو مجموعة أو فرد ما داخل تلك الكنيسة المجهلة أو خارجها".