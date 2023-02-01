غدًا.. الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان 

تصدر محكمة جنح مصر الجديدة، غدًا الخميس، الحكم على الدكتور مبروك عطية، بتهمة ازدراء الدينين المسيحي والإسلامي.

وتقدم محامٍ بجنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية.

وتابع البلاغ: قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين اجتمعتا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي.