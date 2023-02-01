«ابنك جاى لنا ميت».. والد الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوى يكشف تفاصيل وفاته

كشف محمد حسن، والد الطفل ضحية حقنة المضاد الحيوي في أسيوط، عن تفاصيل وفاة ابنه، قائلًا: "ابني كان يعاني من اللوز، وذهبنا به إلى الصيدلية بجوارنا، وعندما تم إعطاؤه حقنة المضاد الحيوي أصيب بتعب، والذي أعطاه إياها ليس طبيبًا وإنما حاصل على دبلوم، ونحن لم نكن نعرف هذه المعلومة".

وأضاف محمد حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم الأربعاء، أن نجله كان يعاني من ارتفاع حرارة والتهاب باللوز وذهب بصحبة شقيقه الأكبر للصيدلية وتم إعطاؤه حقنة مضاد حيوي، معقبًا: "اتصل بي الدكتور مصطفى الذي يعمل بالصيدلية بعد 7 دقائق، وقال لي ابنك وقع في الصيدلية وأخذوه إلى المستشفى".

وتابع: "ابني بمجرد أخذه حقنة المضاد الحيوي أغمى عليه، وأخذه شقيقه وذهب به إلى المستشفى وأجروا اللازم، حيث وضعوه على التنفس الصناعي، وعاد نبضه مرة أخرى، لكن بعد ساعة إلا ربع اتصلوا بسيارة إسعاف مجهزة، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، واستقلينا سيارة الإسعاف معه ودخلنا إلى العناية المركزة، والأطباء قالولي ابنك جاي لنا ميت".