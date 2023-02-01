الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تيسير مطر: دعم الدولة المالى للأحزاب ليس بدعة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

خصص برنامج "الحياة اليوم"، فقرة حوارية حول قضايا لجنة الأحزاب السياسية في إطار المحور السياسي بالحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد شردى، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن نحو ٤٢ حزبًا سياسيًا وهو عدد أعضاء تحالف الأحزاب يؤيدون تعديل قانون الأحزاب السياسية.

ولفت إلى أن التعديل كان على رأس مطالبهم المقدمة ضمن رؤية متكاملة للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يعبر عن رأى الأحزاب السياسية الممثلة داخل التحالف، وأن التعديل الذي يستهدفونه قائم على فكرة تعديل قانون الأحزاب الحالي وليس إعداد قانون جديد للأحزاب.

وأكد أن ملف الدعم المالي للأحزاب إحدى الأفكار المطروحة بقوة على مائدة الحوار الوطني، لافتًا إلى أن هذه القضية التي تستهدف دعم الدولة ماليًا للأحزاب تمثل مطلبًا لغالبية الأحزاب السياسية، قائلًا: "دعم الدولة المالي للأحزاب ليس بدعة، وهناك دول أوروبية تقدم دعمًا ماليًا للأحزاب".

وأوضح أن هناك أحزابًا فاعلة وموجودة في الشارع السياسي وهناك أخرى ليست فاعلة نتيجة لمجموعة من التحديات التي تواجهها، متابعًا: "قدمنا داخل فعاليات الحوار الوطني مقترحات لتعديل قانون الأحزاب السياسية حتى تكون أكثر فاعلية".

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