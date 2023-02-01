الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسين الشحات يمنح الأهلي التقدم على أوكلاند سيتي قبل نهاية الشوط الأول

حسين الشحات
حسين الشحات

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالتقدم بهدف دون رد في الدور التمهيدي بمونديال الأندية.

سجل حسين الشحات هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة 6 تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام مرت بجوار القائم الأيسر.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق علي معلول شتتها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة 19 تصويبة من لاعب أوكلاند سيتي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأليو ديانج لاعب الأهلي.

تصويبة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36 تمريرة أرضية من لوبو لاعب أوكلاند سيتي من الطرف الأيسر باتجاه المهاجم لكن تدخل مثالي من محمد الشناوي حارس المرمى بعدما شتت الكرة.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أوكلاند سيتي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر أبعدها محمد الشناوي بنجاح.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع سدد حسين الشحات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس وسكنت الشباك.

الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطولة كأس العالم للأندية حسين الشحات مونديال الاندية

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