الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة المنوفية" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه.

وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة وحاول غسل حصيلة تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء (فيلا سكنية وسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال غسيل الأموال بـ100 مليون جنيه تقريبًا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.