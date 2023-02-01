الأربعاء 01 فبراير 2023
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«المسلمانى» يسلط الضوء على رؤية الرئيس السيسى فى محطات تحلية المياه

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

سلط برنامج "الطبعة الأولي" مع الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الضوء على رؤية الدولة لدراسة كل السبل لتعزيز كمية المياه في مصر نتيجة زيادة السكان.

وقال المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولي" على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن موضوع المياه رئيسي في مصر والعالم على إثر التغيرات المناخية.

وأضاف أن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب مياه، ورؤية الدولة دراسة كل السبل حتى تعزز كمية المياه، لافتا إلى أنه يتم توزيعها 80% للزراعة، و10% للشرب، و10% خدمات واستهلاكات أخرى.

وأكد المسلماني أن تعزيز استخدام مصر للمياه جاء من خلال تفكير للدولة، بأن السواحل تعتمد على تحلية المياه ولأن نقل المياه لهذه المدن مكلف ولأن هذه المدن تطل على البحر.

وتابع: "رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون في شبكة كبيرة من محطات تحلية المياه فى مصر، ومن هنا جاءت محطة العريش وتم تخصيص الأرض عام 2019 وفي أربع سنوات اشتغلت، وهي أضخم محطة في الشرق الأوسط"، مفيدًا بأن المرحلة الأولى تضخ 100 ألف متر مكعب مياه وهذا يكفي أربع مدن.

وأردف: "لازم نفكر للمستقبل، وفي مرحلة ثانية من محطة العريش للمياه وتضخ 100 ألف متر مكعب مياه وأيضا مرحلة ثالثة تضخ 100 ألف متر مكعب، وبالتالي يكون إجمالي إنتاج المحطة 300 ألف متر مكعب من المياه"، مؤكدا أن هذه الكمية تكفي 1.5 مليون نسمة وهذا أكثر بنسبة كبير من عدد السكان حاليا الذين يعتمدون على تحلية المياه في العريش.

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