الهلال يستعيد نجمه قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية

استقبل الهلال السعودي خبرًا سارًا قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ووفقا لصحيفة "سبورت" السعودية، فإن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو بات جاهزًا للمشاركة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في مواجهة الوداد يوم السبت المقبل.

وأنهى إيجالو برنامجه التأهيلي البدني عقب تعافيه من الإصابة على مستوى العضلة الخلفية منذ مواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي.

وخاض الهلال، الثلاثاء، أول مران له في المغرب على ملعب مجمع محمد السادس الرياضي وذلك عقب ساعات من وصوله للمغرب قادما من العاصمة السعودية الرياض.

وفي حال فوز الهلال أمام الوداد سوف يتأهل لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.