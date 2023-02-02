حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 2 فبراير 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكن الزملاء يقفون إلى جانبك.

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت إلى المثالية.

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، فافعل اللازم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تشعر ابتداء من اليوم بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال.

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

صحياً: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فوراً إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك.

عاطفياً: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.

صحياً: بادر فوراً إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تتزود طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة وحيوية مضاعفة تزيدك إصراراً على الوصول إلى النجاح.

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: يبدو أنك تشعر بحالة من عدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي تحرزه قد يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك.

عاطفياً: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات، وتسوّي كل ما كان يعيق انسجامك مع الآخر.

صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل.

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشتهي، بل تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلاً ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك.

صحياً: تتمتع بحيوية ونشاط غير معهود، لأنك تقوم بما هو ضروري للبقاء في صحة سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: ينصبّ الاهتمام على مشروع خلاّق فني وثقافي، وقد تقدّم عرضاً يبرز كفاءتك ومواهبك.

عاطفياً: تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحوّل إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية.

صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية، يصيبك بقلق وبوهن، تماسك قليلاً.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود.

عاطفياً: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.

صحياً: زن ضغطك بين وقت وآخر، ولا سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول، وقد يحمل إليك هذا اليوم أخباراً تخصّ بعض الجيران أو الأقرباء أو الأصدقاء تكون مشوّقة.

عاطفياً: التقدير الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، لكنه يكون موضع تقدير واهتمام من قبلك بغية مستقبل أفضل.

صحياً: لا تضحك على ما يقوم به الآخرون من تمارين رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضاً لتستفيد صحياً.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك، بل كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة.

عاطفياً: تشعر بالتغيير أو تتحرر من قيود، فتذهب مع الشريك في لقاءات وأسفار ممتعة.

صحياً: احذر التوتر والتشنّج والميل إلى المشاكسة، وهدّى من روعك وانتصر على الانفعالات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يشكل هذا اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل أكثر مما كنت تتوقع، فهنيئاً لك.

عاطفياً: عد إلى الواقع وفكر بعقلانية، لا ترفض نصائح الشريك لأنه يريد مصلحتك.

صحياً: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يدفعك هذا اليوم المميز جداً والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعداً وتلتقي أشخاصاً تثير إعجابهم.

عاطفياً: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.

صحياً: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.