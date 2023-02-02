الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 2 فبراير 2023

أبراج
أبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكن الزملاء يقفون إلى جانبك.

عاطفياً: قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت إلى المثالية.

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، فافعل اللازم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تشعر ابتداء من اليوم بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال.

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

صحياً: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فوراً إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك.

عاطفياً: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك.

صحياً: بادر فوراً إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تتزود طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة وحيوية مضاعفة تزيدك إصراراً على الوصول إلى النجاح.

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد 

مهنياً: يبدو أنك تشعر بحالة من عدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي تحرزه قد يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك.

عاطفياً: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات، وتسوّي كل ما كان يعيق انسجامك مع الآخر.

صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك.

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الأربعاء 1 فبراير 2023

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل.

عاطفياً:  قد لا تسير الأمور كما تشتهي، بل تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلاً ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك.

صحياً: تتمتع بحيوية ونشاط غير معهود، لأنك تقوم بما هو ضروري للبقاء في صحة سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: ينصبّ الاهتمام على مشروع خلاّق فني وثقافي، وقد تقدّم عرضاً يبرز كفاءتك ومواهبك.

عاطفياً: تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحوّل إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية.

صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية، يصيبك بقلق وبوهن، تماسك قليلاً.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود.

عاطفياً: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.

صحياً: زن ضغطك بين وقت وآخر، ولا سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول، وقد يحمل إليك هذا اليوم أخباراً تخصّ بعض الجيران أو الأقرباء أو الأصدقاء تكون مشوّقة.

عاطفياً: التقدير الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، لكنه يكون موضع تقدير واهتمام من قبلك بغية مستقبل أفضل.

صحياً: لا تضحك على ما يقوم به الآخرون من تمارين رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضاً لتستفيد صحياً.

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية للأبراج المائية الثلاثاء 31 يناير 2023

حظك اليوم لمواليد برج الجدي 

مهنياً: لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك، بل كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة.

عاطفياً: تشعر بالتغيير أو تتحرر من قيود، فتذهب مع الشريك في لقاءات وأسفار ممتعة.

صحياً: احذر التوتر والتشنّج والميل إلى المشاكسة، وهدّى من روعك وانتصر على الانفعالات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يشكل هذا اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل أكثر مما كنت تتوقع، فهنيئاً لك.

عاطفياً: عد إلى الواقع وفكر بعقلانية، لا ترفض نصائح الشريك لأنه يريد مصلحتك.

صحياً: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يدفعك هذا اليوم المميز جداً والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعداً وتلتقي أشخاصاً تثير إعجابهم.

عاطفياً: يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.

صحياً: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة.

حظك اليوم حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج الأسد حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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