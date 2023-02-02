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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس وخريطة الأمطار اليوم الخميس 2-2-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تواصل حالة الطقس، اليوم الخميس، حالة عدم الاستقرار والتراجع الشديد في درجات الحرارة التي استقرت لأكثر من أسبوعين خلال يناير الماضي.

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الشتوي على كافة الأنحاء مع تراجع درجات الحرارة نهارًا وتصل  إلى 12 درجة على السواحل الشمالية ونحو ١٧ على القاهرة الكبرى، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والبردية على العديد من المناطق الشمالية خاصة الإسكندرية  وتغطية الثلوج لجبال سانت كاترين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة.


حالة الطقس اليوم

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن درجات الحرارة ستتجه اليوم الخميس إلى الانخفاض بسبب زيادة كثافة الكتل الهوائية الباردة وزيادة حدة نشاط الرياح.

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وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الإحساس الفعلي خلال الطقس اليوم  لدرجات الحرارة نهارًا على سواحل المتوسط ما بين 12 إلى ١٣  درجة في أجواء شديدة البرودة، وما بين ١٤ إلى ١٦  درجة على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة في أجواء باردة إلى شديدة البرودة، وما بين ١٦ الي ١٨  درجة على خليج السويس وشمال الصعيدفي أجواء باردة، وما بين ١٩ إلى ٢٢  على وسط وجنوب الصعيد في أجواء شتوية شبه باردة، وتحل أجواء شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.
 

خارطة الأمطار اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول خارطة الأمطار التي تصاحب حالة الطقس الشتوية تغطية كبيرة أحيانًا من السحب على العديد من المناطق الشمالية سواء من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، بالإضافة إلى رؤية السحب تسير بشكل أسرع من المعتاد وذلك بسبب سرعات الرياح القوية في طبقات السحب.

وتستمر الأمطار الغزيرة والبردية على أغلب مناطق سواحل المتوسط وتتركز كمياتها الأكبر على سواحل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ثم على المستوى الثاني دمياط وبورسعيد، ومن ثم باقي سواحل البحر المتوسط.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم والحذر أثناء السير من تساقط أي أجسام صلبة قد تسقط من المباني أثناء وقت نشاط الرياح فقط حتى تمر حالة الطقس هذه.

كما نصح الخبراء بالقيادة بهدوء والتأكد من سلامة السيارة ومصابيح الإنارة في المناطق المعنية بكثرة الأمطار، وعدم ركنها بجوار أشجار وأعمدة مائلة أو متهالكة.

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الطقس درجات الحرارة الامطار الأرصاد الجوية الإسكندرية

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