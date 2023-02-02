ارتفاع جديد فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 2-2-2023

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ارتفاعات جديدة ، حيث ارتفع سعر الدهب عيار ٢١ بقيمة 15 جنيها ليصل إلى ١٧٥٠ جنيها للبيع، رغم تراجع سعر الذهب العالمي.



وسجل العقود الفورية للذهب العالمي مستويات الـ 1925 دولارا للأوقية، منخفضةً بحوالي 0.2%، وسجلت العقود الآجلة للذهب مستويات الـ 1939 دولار للأوقية، منخفضةً بحوالي 0.35%، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-2-2023.

سعر الدهب اليوم

• الذهب عيار 24 سجل 2000 جنيه للشراء، و1971.5 جنيه للبيع مرتفعًا ١٥ جنيها.

• الذهب عيار 22 بلغ للبيع 1833.25 جنيه، وللشراء 1807 جنيهان.

• الدهب عيار 21 سجل للبيع 1725 جنيها، وللشراء و1750 جنيها للبيع

• الدهب عيار 18 : بيع 1500 جنيه، و للشراء 1478.5 جنيه.

• الذهب عيار 14: للبيع 1166 جنيها، وللشراء 1150 جنيه.

• الذهب عيار 12 بيع 989 جنيها، وللشراء 994 جنيها.

• الاونصة للبيع 61,489 جنيه، و للشراء 61,845 جنيه.

• ارتفع سعر الجنيه الذهب ١٢٠ جنيها، مسجلًا للشراء 14000جنيه و15240 جنيها للبيع.

• الكيلو بيع 1,977,143 جنيه ، وللشراء 1,988,571 جنيه .

وكانت أسعار الذهب قد بدأت في تسجيل ارتفاعات قياسية في مارس الماضي مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ووصل وقتها الذهب عيار ٢١ إلى ١٢٠٠ جنيه؛ إلا أنها عاودت الانخفاض والاستقرار عند سعر ٩٠٠ جنيه لعدة أشهر، لتعاود منذ أكتوبر الماضي ارتفاعات كبيرة ومستمرة مع تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بقرارات من البنك المركزي المصري ليتخطى سعر جرام الذهب عيار ٢١ مستوى ١٧٠٠ جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك



• سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC :

• 10980 جنيها.



• سبيكة فضة عيار 999 من شركة سام S A M :

• 35200 جنيه.



• نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC :

• 7620 جنيها.



• سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI

• 216030 جنيها.