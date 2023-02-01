الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب لهو الأطفال».. حجز 8 أشخاص فى مشاجرة بالعمرانية

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة العمرانية، بحجز 8 أشخاص متهمين في واقعة إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بشارع الزهراء بمنطقة العمرانية، بسبب لهو الأطفال، 24 ساعة على ذمة التحقيقات. 

وتسبب لهو الأطفال في إصابة 5 أشخاص بدائرة قسم شرطة العمرانية، عقب نشوب مشاجرة بين طرفين في شارع الزهراء بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد بإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بشارع الزهراء بدائرة القسم بسبب لهو الأطفال.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية؛ بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بشارع الحج في الزهراء على أثر خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة قام كل منهم بالتعدي على الآخر محدثين إصابتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العميد وائل الجابري مأمور القسم تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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