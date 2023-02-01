وزير الاتصال الأردنى: يجب مواجهة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، فيصل الشبول، إن مؤتمر وزارء الإعلام العرب، الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا كُلف فيه بإعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين الدول العربية ومؤسسات الإعلام الدولية.

التحالف مع مؤسسات الإعلام الدولية نستطيع من خلاله استعادة حقوقنا

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التقدم بمشروع لمجلس الوزراء العرب وردود الفعل عليه إيجابية، مؤكدًا أنه إذا وصلنا لتحالف عربي مع مؤسسات الإعلام الدولية نستطيع من خلاله استعادة الكثير من الحقوق كما فعلت أوروبا وكندا وأستراليا والعديد من الدول الغربية.

وتابع، أن أول هذه الحقوق مراعاة القضية الفلسطينية، والإسلاموفوبيا والتصدى للهجوم المتواصل في هذا الشأن، وحماية الأطفال، ومحاربة الأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية، والاعتداء على خصوصيات الناس إذا استطعنا وضع قواعد أساسية بوجود 175 مليون عربي على الإنترنت فهذه قوة تفاوضية كبرى نستطيع أن نلزم وسائل التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الدولية توقيع اتفاقيات ثنائية لحماية دولنا.