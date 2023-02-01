الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«تموين السويس»: شوادر ثابتة وسيارات متنقلة لبيع السلع بتخفيضات 30%

تموين السويس
تموين السويس

يستمر برنامج "الحياة اليوم" في متابعة توافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من قبل معارض "أهلًا رمضان".

وقال محمد رشاد مدير مديرية التموين بالسويس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد شردى، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إنه يوجد 3 معارض "أهلا رمضان" فى أماكن مختلفة محافظة السويس.

وأضاف أن هناك إقبالا شديدا على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتجاوب جميع الشركات والمصانع الكبرى للمشاركة فى المعارض.

وتابع: "لدينا تخفيضات بالمعارض تزيد علي 30%، ومنافذ متنقلة فى جميع أنحاء المحافظة، وشوادر ثابتة و7 سيارات متنقلة تنقل السلع الأساسية وأكثر من 20 شادرا، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة". 

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