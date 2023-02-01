سامح نعمان: الطاقة العامل الرئيسي للنفوذ في دول العالم

قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة، إن الطاقة تعد العامل الرئيسي للنفوذ في جميع دول العالم.

وأضاف نعمان، خلال لقاءه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الصين من الدول الرئيسية في إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أنها تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تعتمد على إنتاج الطاقة من الفحم بنسبة 62%.

وأوضح أنها تنتج ما يقرب من 85 إكس جول، لافتاً إلى أنها تستهلك 86 إكس جول، حيث ينقصها 1 إكس جول، والإكس جول الواحد يقدر بـ 40 مليون طن فحم، وبالتالي هي تستورده من أقرب مكان لها وهو روسيا.

وأشار إلى أن الصين لديها اكتفاء ذاتي من النووي، حيث تعتبر في المركز الثاني من حيث إنتاجه، موضحا أنها تحتاج إلى الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة جدًا، وتحصل عليه من روسيا أيضا.