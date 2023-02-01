خبير يوضح تأثير قرار الفيدرالى الأمريكى اليوم على الاقتصاد المصرى والجنيه

كشف هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، عن تفاصيل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع الاتجاه لرفع الفائدة في أول اجتماع له في عام 2023.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 7 مرات سابقة في عام 2022، مضيفًا أن هناك سيناريوهات عدة لقراره اليوم في الفائدة.

وأضاف أن السيناريو الأولى رفع الفائدة بنسبة ربع في المائة، متابعًا أن السيناريو الثاني أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل على نصف درجة في المائة، مشيرًا إلى أن تأثير هذا الأمر ضئيل على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة، والمستثمرين الذين يستثمرون في الدين المحلي لهذه الدول، الأمر الذي يدفعها لرفع الفائدة لحماية عملتها الوطنية، مشيرًا إلى أن تأثير هذا الأمر سيكون ضئيلًا على الاقتصاد المصري والجنيه.

ولفت إلى أنه يتوقع رفع الفائدة وفق اعتماد الفيدرالي الأمريكي في النجاح في السيطرة على التضخم، والرجوع به إلى المستهدف وهو 2%.

