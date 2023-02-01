أوكرانيا تتهم ماسك ببث التشاؤم والتقليل من شعبية الصفحات الحكومية

وجهت أوكرانيا، الأربعاء، اتهامًا إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه يقلل من شعبية الصفحات الحكومية.

واتهم مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، ماسك، بأنه يتعمد التقليل من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية على موقع التواصل.

كما اتهم بودولاك ماسك ببعث التشاؤم، من الصفحات المتعلقة بأوكرانيا عبر موقع تويتر، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية "يا إيلون ربما يكفي تشاؤم من الحسابات الرسمية لأوكرانيا وتطويقها بشكل قسري؟ كل شيء أصبح جليا للغاية."

إيلون ماسك: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا «فساد حقيقى»

وتجدر الإشارة إلى إيلون ماسك لديه تصريحات سابقة حول العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والإمدادت الغربية لكييف.

ودار نقاش بين مالك "تويتر"، إيلون ماسك، والعديد من متابعيه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقرار الغرب تزويد أوكرانيا بالدبابات، واصفًا ذلك بـ"الفساد الحقيقي".

وسأل ماسك متابعيه، في تغريدة له أن "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".

ولاقى سؤال ماسك اعتراضًا من المستخدم "إيفا فوكس" قائلًا: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد".

فأجابه ماسك: "حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟".